Семь станций метро закроют 9 мая во время акции «Бессмертный полк»

6 мая, Mossovetinfo.ru - В понедельник, 9 мая, в период шествия акции «Бессмертный полк» в центре Москвы для пассажиров будут закрыты станции «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Театральная», сообщали в горадминистрации. Присоединиться к колонне можно будет на выходе из станций метро «Динамо», «Белорусская» и «Маяковская».



Шествие начнется 9 мая в 15:00 и пройдет по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.