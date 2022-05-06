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Общество     06.05.2022 11:35

Семь станций метро закроют 9 мая во время акции «Бессмертный полк»

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Теги:  9 мая  Бессмертный полк  акция  метро  закрытие 

6 мая, Mossovetinfo.ru - В понедельник, 9 мая, в период шествия акции «Бессмертный полк» в центре Москвы для пассажиров будут закрыты станции «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Театральная», сообщали в горадминистрации. Присоединиться к колонне можно будет на выходе из станций метро «Динамо», «Белорусская» и «Маяковская».

Шествие начнется 9 мая в 15:00 и пройдет по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.

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Карта места

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Теги: 
9 мая  Бессмертный полк  акция  метро  закрытие 

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