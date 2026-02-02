 
Актуальные темы: переговоры
Общество     11.02.2026 07:31

Сергей Миронов: меры по блокировке Telegram ошибочны

11 февраля — Mossovetinfo.ru — Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов выступил против ограничений в работе мессенджера Telegram. По его словам, он ежедневно получает массу жалоб от граждан на сбои в работе ресурса, который используется не только для общения, но и для работы.

Политик заявил, что считает меры по блокировке Telegram ошибочными. По его мнению, наличие национальной платформы Max – это достижение, но развитие не должно останавливаться на одной точке, оно требует конкуренции и разнообразия возможностей, которые не стоит ограничивать.

Миронов подчеркнул, что Telegram – это масштабная медиаплощадка и платформа для диалога власти с населением, а также для общественной и волонтерской деятельности. Он отметил, что многие организации, помогающие фронту, работают через Telegram, и сбои негативно сказываются на их работе. Также площадкой активно пользуются бойцы и военкоры на передовой.

В то же время военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем телеграм-канале размышляет о том, что ограничивая Телеграм, как бы «не выплеснуть ребенка», создав проблеммы коммуникациям в зоне СВО и с информационным продвижением во внешнем контуре.

Коц отметил, что необходимо учитывать, что Телеграм — это мощный инструмент информационного продвижения на иностранную аудиторию, в том числе — вражескую, (…) инструмент в руках наших структур информационного противоборства (…) точка сборки огромного количества неравнодушных людей, от изобретателей до рядовых жертвователей. С наработанной сеткой взаимодействия, облачными мастерскими и тд

