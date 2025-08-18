 
Актуальные темы: переговоры
Общество     29.08.2025 09:52

Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

Теги:  Мах  мессенджер  школьные чаты  родительские чаты 

29 августа — Mossovetinfo.ru — Школьные родительские чаты в Москве будут переведены в национальный мессенджер Мах. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
«Да, федеральный закон принят. Поэтому с 1 сентября все школьные родительские чаты будут переводиться в этот мессенджер (Мах)», - сообщила Ракова на пресс-конференции.

27 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1» сообщил, что система образования максимально быстро перейдет на нацмессенджер, так как там удобный интерфейс и все данные защищены.

«Нельзя, на мой взгляд, насильно этот переход осуществлять, но мы видим, что там абсолютно удобный, понятный интерфейс и, самое главное, защищенные данные. Поэтому я уверен, что это понимают учителя, это понимают родители, и здесь максимально быстро система образования перейдет на национальный мессенджер», - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли переход на Мax обязательным или рекомендательным.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. Также в платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.

