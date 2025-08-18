Другие материалы
-
Общество
29.08.2025, 09:52
Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах
29 августа — Mossovetinfo.ru — Школьные родительские чаты в Москве будут переведены в национальный мессенджер Мах. О...
-
Общество
23.08.2025, 23:06
Общемосковский крестный ход пройдет 7 сентября 2025 года
23 августа — Mossovetinfo.ru — По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 7 сентября 2025 г...
-
Общество
18.08.2025, 00:53
Путин поздравил РГО, оценив огромный вклад организации в укрепление России
18 августа — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поздравил Русское географическое общество (РГО) с 180-л...