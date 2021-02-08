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Общество     08.02.2021 08:11

Синоптики предупредили об аномальных морозах в Москве в ночь на вторник

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Теги:  погода  прогноз погоды 

8 февраля. Mossovetinfo.ru – От 9 до 12 градусов мороза будет в Москве в понедельник, 8 февраля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Утром 8 февраля в столице столбики термометров показывают минус 17 градусов. К вечеру в городе снова похолодает – к 21:00 ожидается до минус 18 градусов мороза.

В ночь на вторник в Москве будет до минус 27 градусом мороза, по области – до минус 32 градусов. Во вторник днем столбики термометров покажут до минус 15 градусов. На замену аномальным морозам в столицу придет рекордный снегопад,

Ранее МЧС сообщало, что с 7 по 11 февраля в Москве ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-12 градусов. Отопление в домах города повысили из-за предстоящих морозов.

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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