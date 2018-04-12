12 апреля. Mossovetinfo.ru – Синоптики рассказали о чистом арктическом воздухе в Москве. Об этом сообщает портал «Метеоновости».



Впервые с начала года влажность воздуха 12 апреля в 14:00 на метеостанции ВДНХ составила 19%. Отмечается, что такие показатели влажности характерны для чистого арктического воздуха.