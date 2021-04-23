Скончался председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко

23 апреля. Mossovetinfo.ru — Председатель комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) Олег Антосенко скончался на 63-м году жизни, сообщил на своей странице в Instagram вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.



Хуснуллин принес соболезнования родным Антосенко и отметил, что знал его больше 20 лет



«Работая в Москве, ему удалось организовать качественный контроль на всех стройках города», - написал вице-премьер.



Олег Антосенко возглавлял Мосгосстройнадзор с февраля 2014 года. Имел звание «Заслуженный строитель РФ», награжден Орденом Почета, медалью «За заслуги в строительном образовании и науке» I степени и другими наградами.