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Общество     20.09.2019 09:58

Согласованный митинг оппозиции в Москве перенесен с 28 на 29 сентября

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Теги:  митинги  оппозиция  перенос 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэрия Москвы изменила дату согласованного митинга оппозиции с 28 на 29 сентября, сообщил один из организаторов митинга лидер незарегистрированной Либертарианской партии Михаил Светов в своем микроблоге в Twitter.

«Новая бумага, подтверждающая, что нам дают проспект Сахарова на 29 сентября у нас в руках. Обязательно приходите», - написал Светлов.

Ранее сообщалось, что мэрия Москвы согласовала проведение митинга оппозиции на проспекте Академика Сахарова 28 сентября с численностью участников до 20 тысяч человек.

Митинг будет проводиться в «в поддержку жертв «московского дела», «дела ФБК» и всех политзаключённых».


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Теги: 
митинги  оппозиция  перенос 

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