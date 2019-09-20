20 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэрия Москвы изменила дату согласованного митинга оппозиции с 28 на 29 сентября, сообщил один из организаторов митинга лидер незарегистрированной Либертарианской партии Михаил Светов в своем микроблоге в Twitter.
«Новая бумага, подтверждающая, что нам дают проспект Сахарова на 29 сентября у нас в руках. Обязательно приходите», - написал Светлов.
Ранее сообщалось, что мэрия Москвы согласовала проведение митинга оппозиции на проспекте Академика Сахарова 28 сентября с численностью участников до 20 тысяч человек.
Митинг будет проводиться в «в поддержку жертв «московского дела», «дела ФБК» и всех политзаключённых».
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