20 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэрия Москвы изменила дату согласованного митинга оппозиции с 28 на 29 сентября, сообщил один из организаторов митинга лидер незарегистрированной Либертарианской партии Михаил Светов в своем микроблоге в Twitter.



«Новая бумага, подтверждающая, что нам дают проспект Сахарова на 29 сентября у нас в руках. Обязательно приходите», - написал Светлов.



Ранее сообщалось, что мэрия Москвы согласовала проведение митинга оппозиции на проспекте Академика Сахарова 28 сентября с численностью участников до 20 тысяч человек.



Митинг будет проводиться в «в поддержку жертв «московского дела», «дела ФБК» и всех политзаключённых».