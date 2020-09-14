14 сентября. Mossovetinfo.ru - Союз архитекторов России принял решение об отмене конкурса по ре-использованию Мавзолея Ленина на Красной площади, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на председателя союза Николая Шумакова.



По словам Шумакова, решение было принято из-за того, что конкурс вызвал «много негатива». При этом, глава Союза архитекторов заявил, что информация вбрасывалась ложная информация, будто планируется вынести тело Ленина из Мавзолея, а сам Мавзолей снести.



Шумаков отметил, что конкурс объявлялся с целью сохранения Мавзолея, если будет принято решение о захоронении тела Ленина.



«Но при нашей жизни это не случится, поэтому мы решили подождать. В следующей жизни мы объявим этот конкурс. В ближайшие года точно его не повторим», - заявил председатель Собза архитекторов.



12 сентября пресс-служба Союза объявила о проведении всероссийского конкурса на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея В.И. Ленина.