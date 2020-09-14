 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Общество     14.09.2020 16:21

Союз архитекторов отменил конкурс по ре-использованию Мавзолея Ленина

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  мавзолей Ленина  Красная площадь  конкурс  отмена 

14 сентября. Mossovetinfo.ru - Союз архитекторов России принял решение об отмене конкурса по ре-использованию Мавзолея Ленина на Красной площади, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на председателя союза Николая Шумакова.

По словам Шумакова, решение было принято из-за того, что конкурс вызвал «много негатива». При этом, глава Союза архитекторов заявил, что информация вбрасывалась ложная информация, будто планируется вынести тело Ленина из Мавзолея, а сам Мавзолей снести.

Шумаков отметил, что конкурс объявлялся с целью сохранения Мавзолея, если будет принято решение о захоронении тела Ленина.

«Но при нашей жизни это не случится, поэтому мы решили подождать. В следующей жизни мы объявим этот конкурс. В ближайшие года точно его не повторим», - заявил председатель Собза архитекторов.

12 сентября пресс-служба Союза объявила о проведении всероссийского конкурса на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея В.И. Ленина.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
мавзолей Ленина  Красная площадь  конкурс  отмена 

Возврат к списку

Лента новостей

16:21 Общество Союз архитекторов отменил конкурс по ре-использованию Мавзолея Ленина

16:09 Город (Москва и область) Строительство станции БКЛ «Зюзино» завершат в 2021 году

14:45 Общество Результаты довыборов муниципальных депутатов в Москве

14:30 Другое Названы самые популярные автомобили на вторичном авторынке России в 2020 году

13:42 Общество Миронов: новые партии у СР ничего не отобрали, а у ЕР значительно отобрали

Актуальные материалы

08:50 В России Магазины могут обязать использовать двойные ценники

10:48 Мнения Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию - Ходорковский

08:29 Мнения Deutsche Bank заявил о наступлении глобальной «эпохи беспорядка»

09:09 Общество 18 депутатов Мосгордумы выпустили заявление в поддержку депутата Олега Шереметьева

11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос

07:07 Другое Москвич нашел подлинную скрипку Страдивари в квартире умершей тети - КП

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru