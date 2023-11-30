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Общество     15.12.2023 10:58

Суд лишил приобретенного гражданства России двоих мужчин за уклонение от воинского учета

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Теги:  гражданство  лишение  суд  воинская обязаннасть  ложные сведения 

15 декабря — Mossovetinfo.ru — Центральный суд Челябинска лишил приобретенного гражданства России двоих мужчин в возрасте 21 и 24 лет за уклонение от воинского учета. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По данным МВД, мужчины в возрасте 21 и 24 лет, которые ранее были гражданами «ближнего зарубежья», при подаче заявления на получение российского паспорта предоставили ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность.

Челябинский областной суд, рассмотревший апелляцию, оставил решение без изменений.

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Теги: 
гражданство  лишение  суд  воинская обязаннасть  ложные сведения 

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