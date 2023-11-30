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Суд лишил приобретенного гражданства России двоих мужчин за уклонение от воинского учета
15 декабря — Mossovetinfo.ru — Центральный суд Челябинска лишил приобретенного гражданства России двоих мужчин в во...
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Собянин получил премию «Юрист года» в номинации «За защиту социальных и трудовых прав граждан»
3 декабря — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин накануне получил премию «Юрист года» в номинации «За защиту ...
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30.11.2023, 17:45
С начала года в Москве IT-специалисты взяли в Сбере около 33 млрд рублей льготной ипотеки
30 ноября — Mossovetinfo.ru — За 10 месяцев 2023 года специалисты в сфере информационных технологий получили в Московск...