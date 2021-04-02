 
Актуальные темы: коронавирус
Общество     02.04.2021 13:59

Суд оштрафовал Twitter на 3,2 миллиона рублей

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  суд  Twitter  штраф  соцсети 

2 апреля. Mossovetinfo.ru — Таганский районный суд Москвы оштрафовал соцсеть Twitter на 3,2 миллиона рублей за систематические отказы администрации соцсети удалять незаконный контент, сообщает пресс-служба суда.

Данное решение вынесено на основании одного из трех протоколов, которые были составлены в отношении Twitter Роскомнадзором. Еще два протокола о нарушениях будут также рассмотрены сегодня.

Twitter должен оплатить штраф не позднее 60 дней, после вступления решения суда в силу. Будет ли соцсеть обжаловать решение неизвестно.

С 10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter на территории России. Как сообщило ведомство, с 2017 года Twitter проигнорировал более 28 тысяч требований об удалении незаконного контента. В руководстве Twitter замедление работы соцсети назвали «попытками заблокировать и ограничить общественную дискуссию в интернете». Позднее один из руководителей Роскомнадзора заявил, что Twitter может быть полностью заблокирован в России, если не пойдет на сотрудничество с ведомством по вопросам удаления запрещенного контента.

23 марта Роскомнадзор сообщил, что Twitter начал удалять незаконный контент, однако темпы удаления назвал неудовлетворительными.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
суд  Twitter  штраф  соцсети 

Возврат к списку

Лента новостей

14:58 Общество Суд в Москве трижды оштрафовал Twitter на общую сумму в 8,9 миллиона рублей

14:34 Город (Москва и область) Строительство ТПУ «Серп и Молот» началось в Москве

13:59 Общество Суд оштрафовал Twitter на 3,2 миллиона рублей

13:51 В России Начались испытания вакцины от коронавируса в виде капель

12:58 Город (Москва и область) Второй вестибюль станции метро «Окружная» откроют в 2022 году

Актуальные материалы

22:06 Город (Москва и область) По программе реновации передано под заселение более 80 домов

12:15 В мире Попытка снять контейнеровоз с мели в Суэцком канале провалилась

23:06 В России МВД утвердило новые правила сдачи экзаменов на права

09:02 Город (Москва и область) С момента старта программы реновации в Москве отселено 86 домов

13:44 Происшествия МВД отказало в возбуждении уголовного дела об «отравлении» Навального

08:41 Мнения В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину распространения COVID-19

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru