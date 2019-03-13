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Общество     13.03.2019 18:03

Суд Таганки оштрафовал главу этого муниципального образования за митинг

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Теги:  Свиридов  суд  штраф  Таганка  эко весна 

13 марта, Mossovetinfo.ru - В среду, 13 марта 2019 года, судьей Таганского районного суда принято решение оштрафовать на 20.000 рублей главу муниципального Таганского округа Илью Свиридова за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга (ч.2 ст. 20.2 КОАП РФ). Об этом ИА «Моссовет» сообщили  в Фонде развития местного самоуправления Москвы.

Защита заявила, что решение будет обжаловаться. По мнению Свиридова, 3 февраля 2019 года, в день общероссийского экопротеста он, в соответствии с полномочиями, имеющимися в муниципальных образований, провел Собрание граждан по 29-й статье 131 Федерального Закона.

7 апреля в Таганском парке Свиридов намерен провести большую экологическую акцию-праздник «Эко весна»».


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Теги: 
Свиридов  суд  штраф  Таганка  эко весна 

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