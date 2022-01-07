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Общество     07.01.2022 07:32

Святейший Патриарх Кирилл: Мы не можем быть безразличными к кровопролитию на земле Казахстана

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Теги:  Казахстан  РПЦ  Патриарх Кирилл 

7 января. Mossovetinfo.ru - Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл 7 января 2022 года, в слове после ночной Литургии в Храме Христа Спасителя коснулся трагических событий, происходящих в эти дни в Казахстане – «на территории нашей некогда единой огромной страны».

«Люди столкнулись в тяжелейшем гражданском конфликте, реально проливается кровь», - сказал Святейший Патриарх.

Он также отметил, что этот конфликт происходит совсем рядом, - на территории исторической Руси.

«Сегодня в меру своих сил я молился, чтобы Господь приклонил милость Свою к народу Казахстана, чтобы прекратилась междоусобная брань, чтобы водворился мир».— сказал, в частности, Святейший Патриарх Кирилл чьи слова распространила Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

В связи с массовыми протестами в Казахстане Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о направлении на ограниченный по времени период Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

В Казахстане в ходе спецопераций ликвидировано 26 преступников, еще 18 ранены  и  свыше 3 тысяч человек задержано, сообщила пресс-служба МВД республики.

Фото сайта Патриархия.ru:


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Теги: 
Казахстан  РПЦ  Патриарх Кирилл 

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