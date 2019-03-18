18 марта. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 18 марта в Москве ожидается теплая погода без осадков, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит +4…+6°, в Подмосковье +2…+7°. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.