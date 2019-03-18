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Общество     18.03.2019 08:07

Теплая погода без осадков ожидается в Москве 18 марта

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Теги:  погода 

18 марта. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 18 марта в Москве ожидается теплая погода без осадков, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве составит +4…+6°, в Подмосковье +2…+7°. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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