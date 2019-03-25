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Общество     25.03.2019 08:19

Теплая солнечная погода ожидается в Москве 25 марта

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Теги:  погода 

25 марта. Mossovetinfo.ru – Теплая, сухая и солнечная погода ожидается в Москве в понедельник, 25 марта, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве составит +5…+7°, в Подмосковье +3…+8°. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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