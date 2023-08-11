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Общество     21.08.2023 06:40

Центральный аппарат «Движения первых» тратит на свою работу 4 млрд в год

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Теги:  «Движения первых»  бюджет  аппарат 

21 августа — Mossovetinfo.ru — Расходы на работу центрального аппарата российского движения детей и молодежи «Движение первых» составляют 4 млрд руб. в год. Об этом рассказал винтервью «Ведомостям» председатель правления организации Григорий Гуров. По его словам, бюджет организации составляет около 19 млрд руб., большая часть из них – около 10 млрд руб. – средства для регионов.

«У нас 2 млрд руб. – это грантовый фонд, около 4 млрд руб. – это работа центрального аппарата, который включает как расходы на финансирование нашей текущей деятельности, так и реализацию проектов, фестивалей, акций, мероприятий», – пояснил Гуров. В рамках грантового конкурса проекты представляют сами дети и юридические лица, но проекты должны быть инициированы несовершеннолетними.

14 июля 2022 г. глава государства подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Сейчас у «Движения первых» открыто 89 региональных отделений. Предполагается, что общий штат организации составит 6000 человек.

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Теги: 
«Движения первых»  бюджет  аппарат 

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