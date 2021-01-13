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Общество     13.01.2021 19:28

Центры информирования по программе реновации возобновили работу

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Теги:  рановация  программа реновации  снос пятиэтажек  программа реновации жилья  жилье  переселение  строительство 

13 января. Mossovetinfo.ru – Центры информирования по программе реновации открылись для посетителей после новогодних праздников. Об этом сообщил глава департамента департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Информационные центры оказывают услуги тем гражданам, чей переезд уже стартовал. Москвичи получают необходимые услуги в кратчайшие сроки, по принципу «одного окна».

Найти ближайший центр можно на сайте московского фонда реновации.

Выделенная линия Центров информирования по переселению в рамках Программы реновации +7 (495) 201-07-30

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Карта места

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Теги: 
рановация  программа реновации  снос пятиэтажек  программа реновации жилья  жилье  переселение  строительство 

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