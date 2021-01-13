19:33 Общество За сутки в Москве может выпасть до 10 сантиметров снега
19:28 Общество Центры информирования по программе реновации возобновили работу
17:52 Общество Мосгорсуд оставил в силе приговор депутату Мосгордумы Олегу Шереметьеву
17:38 Общество Мнения россиян о ситуации в стране разделились - опрос
17:06 Город (Москва и область) Мособлгаз будет информировать жителей Подмосковья о выполнении заявок через смс
08:46 Город (Москва и область) В Москве снова расширился список категорий, которые могут сделать прививку от COVID-19
19:41 Общество Женщина-машинист электрички выполнила первый рейс
15:02 Город (Москва и область) В Москве с 13 января прививку от коронавируса смогут сделать новые категории граждан
11:37 В мире Конгресс утвердил Джо Байдена президентом США
10:29 Общество В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы
10:12 В России Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется — Роспотребнадзор