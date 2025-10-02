Цифровой образовательный сервис Сферум стал доступен в MAX по всей России

9 октября — Mossovetinfo.ru — Образовательное пространство Сферум в национальном мессенджере MAX теперь доступно для педагогов, учащихся и их родителей во всех российских регионах., - сообщили ИА Моссовет в пресс-службе VK.



На первом этапе, после успешного завершения всех интеграционных процессов в МАХ, Сферум был открыт для шести пилотных регионов и постепенно расширял свою географию.



Сферум – российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве, является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование более эффективным и современным, но при этом не заменяет его.



Также в образовательном пространстве в МАХ запущены новые сервисы для обучения – пользователям Сферума доступны учебные материалы ФГИС «Моя школа», приложение «Госуслуги Моя школа» с оценками, школьным расписанием и домашним заданием, сервис «Справка в школу», который позволяет оперативно получать уведомления от педагогов и родителям отправлять заявления об отсутствии ребенка в школе.



Отмечается, что особый акцент сделан на безопасности. В Сферум в MAX для пользователей с ролью «учащийся» по умолчанию работает «Безопасный режим». Это позволит повысить защищенность коммуникаций по учебе, поддерживая комфортную среду для детского общения.