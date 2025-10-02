 
Актуальные темы: переговоры
Общество     09.10.2025 11:04

Цифровой образовательный сервис Сферум стал доступен в MAX по всей России

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сферум  образование  цифровизация  MAX  VK 

9 октября — Mossovetinfo.ru — Образовательное пространство Сферум в национальном мессенджере MAX теперь доступно для педагогов, учащихся и их родителей во всех российских регионах., - сообщили ИА Моссовет в пресс-службе VK.

На первом этапе, после успешного завершения всех интеграционных процессов в МАХ, Сферум был открыт для шести пилотных регионов и постепенно расширял свою географию.

Сферум – российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве, является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование более эффективным и современным, но при этом не заменяет его.

Также в образовательном пространстве в МАХ запущены новые сервисы для обучения – пользователям Сферума доступны учебные материалы ФГИС «Моя школа», приложение «Госуслуги Моя школа» с оценками, школьным расписанием и домашним заданием, сервис «Справка в школу», который позволяет оперативно получать уведомления от педагогов и родителям отправлять заявления об отсутствии ребенка в школе.

Отмечается, что особый акцент сделан на безопасности. В Сферум в MAX для пользователей с ролью «учащийся» по умолчанию работает «Безопасный режим». Это позволит повысить защищенность коммуникаций по учебе, поддерживая комфортную среду для детского общения.


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сферум  образование  цифровизация  MAX  VK 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:04 Общество Цифровой образовательный сервис Сферум стал доступен в MAX по всей России

14:54 Происшествия МВД России лишило приобретённого гражданства 2875 человек

09:52 Город (Москва и область) Отреставрированный Египетский павильон усадьбы Останкино открыли для посещения

09:53 Общество Врачи ждут официального списка разрешенных БАД для назначения пациентам

09:11 В России В ночь на 7 октября дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 184 украинских беспилотника

Актуальные материалы

19:54 Город (Москва и область) В Москве приступят к включению отопления в среду, 24 сентября - Собянин

09:41 Город (Москва и область) Многочасовой парад поездов 13 и 14 сентября будет прохладить на Кольцевой линии метро

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru