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Общество     29.03.2020 15:24

Умер экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

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Теги:  Мосгоризбирком 

29 марта. Mossovetinfo.ru – Бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов скончался на 67-м году жизни. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В последний год Валентин Павлович тяжело болел. Мои соболезнования родным и близким», - написал Собянян.

Мэр Москвы отметил, что Горбунов внес огромный вклад в его становление и проведение большого числа выборов во все уровни власти.

Горбунов 18 марта сообщил, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Горбунов возглавлял Мосгоризбирком с 1995 года. В четверг, 19 марта, члены Мосгоризбиркома тайным голосованием выбрали главой МГИК Юрия Ермолова.


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Теги: 
Мосгоризбирком 

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