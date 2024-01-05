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Общество     14.01.2024 12:31

Умер Лев Рубинштейн, в реанимации после ДТП

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Теги:  Лев Рубинштейн 

14 января — Mossovetinfo.ru — Поэт Лев Рубинштейн умер на 77-м году жизни, сообщила его дочь Мария в LiveJournal.

С понедельника, 8 января, после того как Рубинштейна на нерегулируемом пешеходном переходе в центре Москвы, на улице Образцова, около дома № 9, сбила машина он был доставлен в реанимацию в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии, где была проведена операция и где он находился подключенным к системам жизнеобеспечния.

Рубинштейн был одним из основоположников московского концептуализма, это направление он развивал в 1970-е вместе с другими известными художниками и поэтами.

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Теги: 
Лев Рубинштейн 

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