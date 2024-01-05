Умер Лев Рубинштейн, в реанимации после ДТП

14 января — Mossovetinfo.ru — Поэт Лев Рубинштейн умер на 77-м году жизни, сообщила его дочь Мария в LiveJournal.



С понедельника, 8 января, после того как Рубинштейна на нерегулируемом пешеходном переходе в центре Москвы, на улице Образцова, около дома № 9, сбила машина он был доставлен в реанимацию в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии, где была проведена операция и где он находился подключенным к системам жизнеобеспечния.



Рубинштейн был одним из основоположников московского концептуализма, это направление он развивал в 1970-е вместе с другими известными художниками и поэтами.