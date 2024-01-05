Другие материалы
-
Общество
14.01.2024, 12:31
Умер Лев Рубинштейн, в реанимации после ДТП
14 января — Mossovetinfo.ru — Поэт Лев Рубинштейн умер на 77-м году жизни, сообщила его дочь Мария в LiveJournal. С понедел...
-
Общество
06.01.2024, 12:00
Икона Святой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым, принесена в Храм Христа Спасителя
6 января — Mossovetinfo.ru — Вечером 5 января 2024 года в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя г. Москвы была пр...
-
Общество
05.01.2024, 12:05
272 человека стали Героями России в ходе специальной военной операции
5 января — Mossovetinfo.ru — «272 человека стали Героями России в ходе специальной военной операции», - сообщает Миноб...