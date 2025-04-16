22 апреля — Mossovetinfo.ru — В ночь на 22 апреля в Москве в возрасте 91 года умер президент Российской академии художеств Зураб Церетели.
Зураб Константинович Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958 году окончил факультет живописи Тбилисской академии художеств. В 1979 году Церетели избрали членом-корреспондентом Академии художеств СССР. В 1980 году Церетели стал главным художником XXII Олимпийских игр в Москве.
С 1993 года народный художник СССР З.К.Церетели был руководителем художественного решения Мемориала Победы на Поклонной горе стал. Главный монумент Победы встает на высоту 141,8 метра, что имеет символическое значение, соответствуя 1418 дням войны.
В 1995–2000 годах Церетели принимал участие в работе над воссозданием храма Христа Спасителя в Москве. В 1997 году создал общее дизайнерское решение новой Манежной площади и интерьеров ТК «Охотный ряд».
В 1997 году Церетели был избран президентом Российской академии художеств. Спустя два года добился открытия Московского музея современного искусства и стал его директором.
5 сентября 1997 года, к 850-му дню рождения столицы, в центре Москвы у стрелки острова Балчуг была открыта скульптурная композиция в честь 300-летия Российского флота, - представляет из себя корабль на постаменте, на палубе которого стоит бронзовый Петр I. Высота памятника составляет 98 метров, что делает монумент самым высоким в России. Памятник выполнен из нержавеющей стали с бронзовой облицовкой.
Это, пожалуй, самая дискуссионная работа знаменитого скульптора. После отставки мэра Москвы Юрия Лужкова в октябре 2010 года временно исполняющий обязанности мэра Владимир Ресин поддержал идею переноса памятника из центра столицы. «Умный учится на чужих ошибках», отметил тогда Ресин. Президент Межрегионального общественного фонда «Институт города» Вячеслав Глазычев, сообщество архитекторов Москвы, поддержали
необходимость переноса памятника Петру Первому, полагая что он «разваливает всю картину столичного центра». В 2015 году Собянин принял решение о реставрации
памятника Петру I.
В 2017 году в центре Москвы, в Петроверигском переулке, открылась скульптурная композиция работы Зураба Церетели «Аллея правителей
» России. Композиция представляет собой 33 бюста, которые установлены на территории Музея военной формы одежды РВИО. Сообщалось, что на Аллее появятся бюсты Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненкоа, Горбачева и Ельцина
.
14 мая на территории школы № 1619 на Таллинской улице (СЗАО), которая носит имя Марины Цветаевой
открыли памятник поэтессе. Автор памятника - Зураб Церетели.
В марте 2022 года Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил Зураба Церетели в должности президента Российской академии художеств (РАХ) ещё на пять лет.
Церетели возглавлял Российскую академию художеств с 1997 года.