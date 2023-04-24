Управделами президента строит на Красной площади трибуны для 6,8 тысячи гостей парада Победы

27 мая. Mossovetinfo.ru - Трибуны на Красной площади в Москве, которые устанавливают к параду Победы на 9 Мая, смогут вместить свыше 6,8 тысячи гостей, сообщает управделами президента РФ в четверг в Telegram-канале УД.



"Управление делами президента Российской Федерации организовывает возведение трибун для зрителей и почетных гостей, а также декорирование зданий ГУМа и Исторического музея к 78-й годовщине Победы и установку экранов для трансляции торжества", - говорится в сообщении. В УД уточнили, что "правая трибуна у Никольской башни рассчитана на 3 250 человек, в том числе 20 мест выделено для людей с ограниченными возможностями, левая трибуна у Спасской башни - на 3 410 человек, центральная трибуна для ветеранов и почетных гостей - на 150 человек".



Ранее в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО сообщили, что "в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., с 27 апреля по 10 мая 2023 г. Красная площадь будет закрыта для посещения".



Фото - ИА МОССОВЕТ (Mossovetinfo.ru):