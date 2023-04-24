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Общество
27.04.2023, 13:15
Управделами президента строит на Красной площади трибуны для 6,8 тысячи гостей парада Победы
27 мая. Mossovetinfo.ru - Трибуны на Красной площади в Москве, которые устанавливают к параду Победы на 9 Мая, смогут вм...
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Общество
26.04.2023, 15:39
УФСБ: Пресечена деятельность колл-центров, осуществлявших мошеннические действия в интересах ВСУ
26 апреля. Mossovetinfo.ru - УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с ГУ МВД России по город...
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Общество
24.04.2023, 06:24
ЦИК: электронное голосование на выборах президента будет в регионах, где оно опробовано
24 апреля. Mossovetinfo.ru - Электронное голосование на ближайших президентских выборах в России, которые должны сост...