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Общество     13.05.2022 11:45

«Урегулирование споров с помощью переговоров - это важная задача в современном мегаполисе», - Анастасия Ракова

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Теги:  Москва  общество  медиация  конфликты  урегулирование  Анастасия Ракова  Ракова 

13 мая. Mossovetinfo.ru - В 24 семейных центрах Москвы в 2022 году откроется проект «Школа юного медиатора» по обучению подростков мирно решать конфликты (медиация). В современном мегаполисе регулирование споров с помощью переговоров, развитие этих навыков - это важная задача, отмечает заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
«Урегулирование споров с помощью переговоров - это важная задача в современном мегаполисе. Мы стараемся комплексно развивать систему медиации в разных сферах. (…) Развитие этих навыков взаимодействия дает ребятам хорошую основу для взрослой жизни», - отмечает А.Ракова.

В рамках курса «Школа юного медиатора» специалисты обучат более 600 подростков, в московских школах открываются службы примирения, помогающие создать комфортную и безопасную среду, проект снижает агрессию и конфликтность в общении подростков, помогает им понять поведение собеседника в конфликтной ситуации и раскрывает их личностные качества, - также пояснила Анастасия Ракова.

В октябре 2021 года Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками конкурса Учитель года - 2021 поддержал идею о введении в школах должности советника директора по воспитанию.
«Что касается навигаторов для школьников и советников по воспитанию - полностью с вами согласен. Конечно, люди должны заниматься этим профессионально, это должны быть, наверное, прежде всего, психологи, которые знают, что такое детская психология, умеют работать с этим предметом, умеют работать с детьми, совершенствуют свои знания и навыки», - сказал президент России.

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Теги: 
Москва  общество  медиация  конфликты  урегулирование  Анастасия Ракова  Ракова 

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