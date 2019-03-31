31 марта. Mossovetinfo.ru – До 14 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, 31 марта. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Температура воздуха днем в столице +12…+14°, в Подмосковье +10…+15°. Вечером возможен небольшой дождь.



Атмосферное давление составит 740 миллиметртов ртутного столба.