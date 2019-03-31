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Общество     31.03.2019 10:32

В Москве 31 марта будет тепло, местами возможен небольшой дождь

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Теги:  погода  прогноз погоды 

31 марта. Mossovetinfo.ru – До 14 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, 31 марта. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Температура воздуха днем в столице +12…+14°, в Подмосковье +10…+15°. Вечером возможен небольшой дождь.

Атмосферное давление составит 740 миллиметртов ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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