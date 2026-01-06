 
Актуальные темы: переговоры
Общество     17.01.2026 10:52

В Москве на Крещение 2026 будет работать 40 купелей - список, адреса

17 января — Mossovetinfo.ru — В Москве на Крещение в 2026 году откроют 40 официальных купели. Все они прошли проверки Роспотребнадзора и соответствуют санитарным нормам. Качество воды подтвердили лабораторные исследования.

Вода в них соответствует всем санитарным требованиям, отметили в ведомстве. Всего специалисты Роспотребнадзора проверили 42 купели Москвы. Две из них, расположенные в ТиНАО, исключили из списка мест для праздничных купаний из-за несоответствия нормативам.

По результатам проведенных исследований качество воды отвечает гигиеническим нормативам в 40 купелях:

САО
Большой Головинский пруд (1-й Лихачевский переулок, дом 6-8)
Химкинское водохранилище, на противоположном берегу от ПСС «Левобережная» ГКУ «МГПСС» (Прибрежный проезд, дом 1-7)

СВАО
Дворцовый (Останкинский) пруд между улицами Академика Королева и 1-я Останкинская (напротив Храма Живоначальной Троицы по адресу: 1-я Останкинская ул., д. 7, стр. 2)

ВАО
Озеро Святое (ул. Оранжерейная, 18, район Косино-Ухтомский)
Терлецкие пруды (Свободный пр-т, 9, район Ивановское)
Купель «Вернисаж в Измайлово» (Измайловское ш., 73Ж, район Измайлово) – водопроводная вода, не исследовалась

ЮВАО
Нижний Люблинский пруд (ул. Шкулева, д.2)
Шибаевский пруд (ул. Заречье, вл.14)

ЮАО
Верхний Царицынский пруд (ул. Дольская, д. 1)
Пруд «Бекет» (Загородное ш., вл. 2)
Пруды «Борисовские» (ул. Борисовские пруды, вл. 2)

ЮЗАО
Пруд «Зеленка» (Нахимовский просп., д.8, район Котловка)
Большой Воронцовский пруд (Воронцовский парк, д. 3, Обручевский район)
Зона отдыха «Тропарево» (ул. Академика Виноградова, д.12, район Теплый Стан)
Верхний Черневский пруд (Черневская ул., стр. 1, район Южное Бутово)
Четвертый пруд на территории санатория «Узкое» РАН (Профсоюзная ул., д. 123Б, район Ясенево).

ЗАО
Район Кунцево – поселок Рублево, ул. В. Ботылева, д. 41
Район Солнцево – ул. Воскресенская, д. 3а.
Район Филёвский парк – ул. Б. Филевская, д. 40а.

СЗАО
Ландшафтный парк (ул. Барышиха, вл. 4)
Пруд в пос. Рождествено (ул. Муравская, за храмом Рождества Христова)
ПИП «Покровское-Стрешнево», каскад прудов на реке Чернушке пруд № 4 (Иваньковское ш., д. 3)
ГАУК г. Москвы ПКиО «Северное Тушино» (ул. Свободы, д. 56)
Строгинская пойма (ул. Твардовского, вл.16, корп. 3)
Кировская пойма (напротив дома по адресу: ул. Исаковского, вл.2)
Малое бездонное озеро (ул. Таманская, д. 91)
Яхт-порт «Алые паруса» (ул. Авиационная, д.79-1)

ЗелАО
Аллея «Лесные пруды», рекреационная зона "Черное озеро" (Зеленоград, 6 микрорайон)
Пляжная часть озера Школьное (Зеленоград, 10 микрорайон)

ТиНАО
р. Вороново, дер. Чернецкое вблизи Часовни Иверской иконы Божией Матери
р. Вороново, дер. Товарищево, вблизи Храма Казанской иконы Божией Матери
р. Вороново, дер. Васюнино, д. 88, вблизи Храма Живоначальной Троицы
р. Внуково, дер. Большое Свинорье, д. 1, вблизи Храма Спаса Нерукотворного образа
р. Внуково, пос. ДСК Мичуринец (ул. Андрея Тарковского, д.1, рядом с рекой Сетунь, Святой источник часовня купель в честь иконы Божьей Матери Казанской)
р. Внуково, водоем напротив Храма Иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет" (Проектируемый проезд № 359)
р. Коммунарка, пос. Коммунарка, д. 22а, вблизи Храма Преображения Господня в п. Коммунарка
р. Коммунарка, пос. завода Мосрентген, д. 1, вблизи Храма Святой Живоначальной Троицы (средний пруд каскада прудов)
Краснопахорский р., с. Ознобишино, вблизи Храма Живоначальной Троицы
р. Троицк, вблизи дер. Евсеево,Часовня-купель блаженной Ксении Петербургской
Филимонковский р., дер. Кнутово, Часовня-купель в честь Святителя Николая Чудотворца

