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Общество     02.04.2020 00:55

В Москве от коронавируса умерли уже 19 человек

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Теги:  коронавирус 

2 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки от коронавируса умерло еще три человека. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по контролю и мониторингу ситуации.

Возраст пациентов - от 63 до 72 лет. Они имели сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Среди них – кардиосклероз, ХОБЛ, сахарный диабет, артериальная гипертензия. Одна из пациенток недавно вернулась из-за границы.

Таким образом, В Москве от коронавируса умерли уже 19 человек. Всего в Москве зафиксировано 1880 случаев заражения коронавирусом. Из них 115 человек выздоровели. В России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 

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Теги: 
коронавирус 

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