29 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки скончались 65 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб. Таким образом, в столице от коронавируса скончались
По последним официальным данным, в Москве выявлено 50 634 случая заболевания. В России зафиксировано 99 399 случаев заражения.
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