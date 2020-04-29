29 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки скончались 65 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб. Таким образом, в столице от коронавируса скончались



По последним официальным данным, в Москве выявлено 50 634 случая заболевания. В России зафиксировано 99 399 случаев заражения.