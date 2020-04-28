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Общество     28.04.2020 23:33

В Москве умерли еще 67 человек с коронавирусом

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Теги:  коронавирус 

28 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве скончались еще 67 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб. Таким образом, в Москве от коронавируса умерли уже 546 человек.

По данным на утро 28 апреля, в в Москве выявлено 48 414 случаев заболевания. В России зафиксировано 93 558 случаев заражения.


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Теги: 
коронавирус 

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