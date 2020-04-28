28 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве скончались еще 67 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб. Таким образом, в Москве от коронавируса умерли уже 546 человек.



По данным на утро 28 апреля, в в Москве выявлено 48 414 случаев заболевания. В России зафиксировано 93 558 случаев заражения.