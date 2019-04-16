16 апреля. Mossovetinfo.ru – В рамках акции «Библионочь», которая пройдет в ночь на 21 апреля, читатели в Москве смогут вернуть просроченные книги без штрафа. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Если издание потеряно, его можно будет возместить. Книга на замену должна быть того же формата, жанра и желательно того же автора.



Не брать штраф в день проведения акции согласились все 440 библиотек департамента культуры города Москвы.