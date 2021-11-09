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Общество     09.11.2021 11:45

В Москве выявили 5 287 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб 9 ноября

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Теги:  COVID-19  коронавирус  оперштаб  Москва 

9 ноября. Mossovetinfo.ru. В Москве за сутки количество заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось на 5 287 против 4 982 днем ранее. Об этом во вторник сообщили журналистам в федеральном оперштабе по борьбе с новой инфекцией.

Таким образом количество заболевших в столице выросло до 1 871 893. В городе умерли 32 207 человек (1,72% всех заразившихся). За сутки в городе умерли 95 человек с водтвержденным заболеванием коронавируса.

За сутки в России подтверждены 1211 смертей с COVID-19, за все время скончалось - 249 215 человек.

В Москве после завершения нерабочих дней действуют некоторые ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса.


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Теги: 
COVID-19  коронавирус  оперштаб  Москва 

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