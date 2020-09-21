21 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки выявлено 915 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Это максимальное количество новых случаев заражения с 23 июня, когда за сутки был зафиксирован 1081 случай заражения.
С начала пандемии в Москве выявлено 277 408 случаев заражения. 237 935 человек выздоровели, 5069 - скончались.
В Московской области за стуки выявлено 193 новых случая заражения коронавирусом. Всего было зафиксировано 71 729 заболевших, 54 700 человек выздоровели, 1285 скончались.
В целом по России с начала пандемии выявлено 1 109 595 случаев заболевания. 911 973 человека выздоровели, 19 489 человек скончались. За последние сутки было выявлено 6 196 заболевших, 71 человек скончался.
12:11 Город (Москва и область) МЧС провело плановые учения на канатной дороге в Лужниках
11:39 Мнения Геннадий Онищенко рассказал об опасности четырехдневной рабочей недели
10:59 Город (Москва и область) Начинается строительство Рублево-Архангельской линии метро
10:45 Общество В Москве выявлено наибольшее число новых случаев коронавируса за три месяца
10:18 Город (Москва и область) Вторичный рынок жилья в Москве за год упал на 18%
21:33 Город (Москва и область) Депздрав опубликовал данные о смертности от COVID-19 в Москве в августе
16:42 Другое Если коллекторы нарушают ваши права - обращайтесь к судебным приставам
12:14 Общество Первые заморозки придут в московский регион 20-21 сентября
08:17 Город (Москва и область) Когда в Москве включат отопление
08:50 В России Магазины могут обязать использовать двойные ценники
10:48 Мнения Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию - Ходорковский