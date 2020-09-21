21 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки выявлено 915 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Это максимальное количество новых случаев заражения с 23 июня, когда за сутки был зафиксирован 1081 случай заражения.



С начала пандемии в Москве выявлено 277 408 случаев заражения. 237 935 человек выздоровели, 5069 - скончались.



В Московской области за стуки выявлено 193 новых случая заражения коронавирусом. Всего было зафиксировано 71 729 заболевших, 54 700 человек выздоровели, 1285 скончались.



В целом по России с начала пандемии выявлено 1 109 595 случаев заболевания. 911 973 человека выздоровели, 19 489 человек скончались. За последние сутки было выявлено 6 196 заболевших, 71 человек скончался.