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Общество     21.09.2020 10:45

В Москве выявлено наибольшее число новых случаев коронавируса за три месяца

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Теги:  коронавирус  статистика 

21 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки выявлено 915 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Это максимальное количество новых случаев заражения с 23 июня, когда за сутки был зафиксирован 1081 случай заражения.

С начала пандемии в Москве выявлено 277 408 случаев заражения. 237 935 человек выздоровели, 5069 - скончались.

В Московской области за стуки выявлено 193 новых случая заражения коронавирусом. Всего было зафиксировано 71 729 заболевших, 54 700 человек выздоровели, 1285 скончались.

В целом по России с начала пандемии выявлено 1 109 595 случаев заболевания. 911 973 человека выздоровели, 19 489 человек скончались. За последние сутки было выявлено 6 196 заболевших, 71 человек скончался.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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