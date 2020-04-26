26 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки скончался еще 31 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в столице от коронавируса умерли 435 человек. По последним официальным данным, в Москве подтверждено 42 480 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 3175 человек. В России выявлено 80 949 случаев заболевания.

