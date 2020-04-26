26 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки скончался еще 31 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб.
Всего в столице от коронавируса умерли 435 человек. По последним официальным данным, в Москве подтверждено 42 480 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 3175 человек. В России выявлено 80 949 случаев заболевания.
21:26 Общество В Москве за сутки от коронавируса умер 31 человек
20:11 Власть Путин может выступить с новым обращением по коронавирусу на следующей неделе - Песков
12:00 Город (Москва и область) В Москве за сутки коронавирус подтвердился у 2971 человека
12:00 В России В России выявили почти 81 тысячу случаев заражения коронаврусом
17:05 Общество Синоптики прогнозируют потепление в Москве к началу мая
11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии