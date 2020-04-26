В России выявили почти 81 тысячу случаев заражения коронаврусом

26 июня. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксирован 6361 случай заражений коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего выявлено 80 949 случаев заболевания. Выздоровели 6767 человек, скончались 747 человек. В Москве подтверждено 42 480 случаев заражения коронавирусом.