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В России     26.04.2020 12:00

В России выявили почти 81 тысячу случаев заражения коронаврусом

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Теги:  коронавирус 

26 июня. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксирован 6361 случай заражений коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего выявлено 80 949 случаев заболевания. Выздоровели 6767 человек, скончались 747 человек. В Москве подтверждено 42 480 случаев заражения коронавирусом.

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Теги: 
коронавирус 

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