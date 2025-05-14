23 мая — Mossovetinfo.ru — Министерство внутренней безопасности США запретило Гарварду принимать иностранных студентов из-за обвинений в антисемитизме и связях с Китаем.
«Гарвард больше не может принимать иностранных студентов, а существующие иностранные студенты должны перевестись или потерять свой легальный статус», — говорится в заявлении Министерства внутренней безопасности США.
У Гарвардского университета отозвана сертификация Программы студентов и посетителей по обмену (SEVP. Это решение обязывает уже обучающихся иностранных студентов перевестись в другие учреждения или покинуть страну, иначе они потеряют легальный статус.
Власти США могут запретить и другим университетам принимать иностранных студентов вслед за Гарвардом, заявила глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм.
Как заявила Ноэм телеканалу Fox News, власти Штатов рассматривают возможность аналогичных мер после решения о лишении Гарварда права принимать иностранных студентов.
Ведомство обвинило руководство Гарварда в создании «небезопасной обстановки» в кампусе, утверждая, что университет допускает деятельность «антиамериканских и протеррористических агитаторов», которые преследуют и нападают на студентов, особенно еврейского происхождения. Кроме того, Гарвард обвинили в сотрудничестве с Коммунистической партией Китая.
«Эта администрация привлекает Гарвард к ответственности за поощрение насилия, антисемитизма и координацию действий с Коммунистической партией Китая в своем кампусе. Зачисление иностранных студентов для университетов и получение выгоды от более высокой платы за обучение, чтобы пополнить свои многомиллиардные фонды, это привилегия для университетов, а не их право», - говорится в заявлении министра.
Университет назвал действия Министерства внутренней безопасности, запрещающие зачисление иностранных студентов, «незаконными» и заявил, что работает над «быстрым предоставлением рекомендаций и поддержки членам нашего сообщества».
В апреле администрация Трампа заморозила 2,2 миллиарда долларов после того когда руководство Гарварда заявило, что не будет уступать его требованиям, в том числе реформированию программы для иностранных студентов.
Накануне Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что два сотрудника посольства Израиля были убиты у еврейского музея в Вашингтоне, когда они покидали музей после мероприятия. Несколько других сотрудников дипмиссии также получили ранения, сообщил телеканал CBS.
Подозреваемый в стрельбе с двумя погибшими у еврейского музея в Вашингтоне выкрикивал пропалестинский лозунг, когда его задерживали
, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.
В конце апреля воскресенье газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что несколько престижных высших учебных заведений США, которые располагаются в штатах, тяготеющих к демократам, создали объединение для координации своего противодействия политике администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. По сведениям WSJ, неофициальная группа насчитывает порядка 10 высших учебных заведений, некоторые из них входят в Лигу плюща.