18 мая — Mossovetinfo.ru — В воскресенье, 18 мая, в Ватикане Папа Римский Лев XIV, на состоявшейся Церемонии интронизаци...

14 мая — Mossovetinfo.ru — Только 27 детей мигрантов из 1762 сдали экзамен по русскому языку для зачисления в школу, из з...