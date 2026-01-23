 
Актуальные темы: переговоры
Общество     02.02.2026 13:14

Выборы в рамках единого дня голосования в 2026 году планируется провести в течение трёх дней

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЦИК  выборы  единый день голосования  2026 год  18 сентября  19 сентября 

2 февраля — Mossovetinfo.ru — Выборы в рамках единого дня голосования в 2026 году планируется провести в течение трёх дней, с 18 по 20 сентября, сообщил на заседании комиссии Совета Федерации член ЦИК России Игорь Борисов.

«Голосование планируется... в течение трёх дней — 18, 19, 20 сентября», — сообщил Борисов в ходе заседания комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

В единый день голосования в 2026 году запланированы выборы депутатов Госдумы и глав семи субъектов России запланированы

На минувшей неделе ЦИК России постановила ввести ГАС «Выборы» версии 2.0 в постоянную эксплуатацию с 6 февраля 2026 года.

Председатель ЦИК Элла Памфилова охарактеризовала пятилетний процесс разработки системы как «ходьбу по тонкому льду», подчеркнув полную замену иностранного ПО и оборудования на отечественные аналоги.

Также сообщается, что ЦИК России переведёт все выборы в стране на новую ГАС «Выборы 2.0».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЦИК  выборы  единый день голосования  2026 год  18 сентября  19 сентября 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:33 Город (Москва и область) Оранжевый уровень опасности продлили в Москве и области продлен до конца суток пятницы, 6 февраля

13:14 Общество Выборы в рамках единого дня голосования в 2026 году планируется провести в течение трёх дней

09:01 Город (Москва и область) Аномальные морозы в столице сохранятся до пятницы – синоптик

12:53 Мнения Ненависть ко всему русскому у польского руководства взяла верх – Песков

13:17 В мире Трамп попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля - Песков

Актуальные материалы

21:35 Другое США вводят пошлины против 8 стран Северной Европы из-за Гренландии

15:25 Общество Здоровья, счастья и любви в 2026 году пожелал Путин россиянам

19:51 В мире Трамп «шокирован и возмущен» атакой БПЛА ВСУ на резиденцию Путина – Ушаков

10:40 В мире Встреча Трампа и Зеленского во Флориде не принесла прогресса

08:32 Город (Москва и область) 430 инструкций mos.ru помогут спланировать новогодние выходные

15:08 В мире Путин заявил о готовности к «непростым решениям», компромиссам по мирному плану Трампа, США

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru