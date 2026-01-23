Выборы в рамках единого дня голосования в 2026 году планируется провести в течение трёх дней

2 февраля — Mossovetinfo.ru — Выборы в рамках единого дня голосования в 2026 году планируется провести в течение трёх дней, с 18 по 20 сентября, сообщил на заседании комиссии Совета Федерации член ЦИК России Игорь Борисов.



«Голосование планируется... в течение трёх дней — 18, 19, 20 сентября», — сообщил Борисов в ходе заседания комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.



В единый день голосования в 2026 году запланированы выборы депутатов Госдумы и глав семи субъектов России запланированы



На минувшей неделе ЦИК России постановила ввести ГАС «Выборы» версии 2.0 в постоянную эксплуатацию с 6 февраля 2026 года.



Председатель ЦИК Элла Памфилова охарактеризовала пятилетний процесс разработки системы как «ходьбу по тонкому льду», подчеркнув полную замену иностранного ПО и оборудования на отечественные аналоги.



Также сообщается, что ЦИК России переведёт все выборы в стране на новую ГАС «Выборы 2.0».