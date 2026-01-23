Другие материалы
02.02.2026, 13:14
Выборы в рамках единого дня голосования в 2026 году планируется провести в течение трёх дней
2 февраля — Mossovetinfo.ru — Выборы в рамках единого дня голосования в 2026 году планируется провести в течение трёх ...
25.01.2026, 06:25
Первое образование в РФ должно быть бесплатным по ряду профессий - Миронов
25 января — Mossovetinfo.ru — Первое образование в вузах и колледжах по ряду востребованных государством и общество...
23.01.2026, 10:23
Автокредитование в 2025 г. сократилось на 20% - ОКБ
23 января — Mossovetinfo.ru — В течение 2025 года россияне оформили в банках 1,22 млн автокредитов на 1,69 трлн руб., в средн...