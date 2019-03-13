13 марта. Mossovetinfo.ru – Снег, выпавший в Москве за последние сутки, растает к воскресенью, сообщает портал «Метеоновости».



Несмотря на небольшое похолодание и вызванный им снегопад, уже к концу недели в Москву вернется оттепель и снег начнет таять. По прогнозам синоптиков, к выходным даже среднесуточная температура в Москве поднимется выше нуля, в результате весь выпавший снег растает.



На следующей неделе в Москве ожидается теплая погода, в результате которой таяние снега, выпавшего за зиму, продолжится.