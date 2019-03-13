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Общество     13.03.2019 11:42

Выпавший в Москве за последние сутки снег растает к воскресенью

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Теги:  погода  снегопад  оттепель 

13 марта. Mossovetinfo.ru – Снег, выпавший в Москве за последние сутки, растает к воскресенью, сообщает портал «Метеоновости».

Несмотря на небольшое похолодание и вызванный им снегопад, уже к концу недели в Москву вернется оттепель и снег начнет таять. По прогнозам синоптиков, к выходным даже среднесуточная температура в Москве поднимется выше нуля, в результате весь выпавший снег растает.

На следующей неделе в Москве ожидается теплая погода, в результате которой таяние снега, выпавшего за зиму, продолжится.


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Теги: 
погода  снегопад  оттепель 

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