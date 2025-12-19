 
Актуальные темы: переговоры
Общество     31.12.2025 15:25

Здоровья, счастья и любви в 2026 году пожелал Путин россиянам

Теги:  Путин  2026  Новый год  поздравление  пожелание 

31 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в поздравлении с наступающим 2026 годом пожелал гражданам страны здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия, вдохновляющей любви. Уже ряд восточных регионов, городов России встретили новый, 2026 год. Россияне продолжат созидать, добиваться поставленных целей, идти только вперед - ради будущих поколений, ради своей великой страны, - также заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении.

"Дорогие друзья! Через несколько секунд мы услышим бой курантов, и новый год вступит в свои права. Мы встречаем его с самыми близкими - с детьми, родителями, друзьями, боевыми товарищами. Даже те, кто сейчас далеко, - вы всегда рядом с нами. Желаю всем здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия. И непременно - любви, которая вдохновляет", - сказал глава государства.

"Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и во всем. Мы вместе одна большая семья, сильная и сплоченная! И потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед - ради наших детей и внуков, ради нашей великой России!" - сказал глава государства. "С Новым годом, дорогие друзья! С новым 2026-м годом!" - сказал Путин.

