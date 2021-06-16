 
Актуальные темы: коронавирус вакцина
Общество     16.06.2021 15:02

Жара в Москве в предстоящие выходные может побить рекорд 1956 года

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  прогноз погоды  жара 

16 июня. Mossovetinfo.ru — В предстоящие выходные жара в Москве может побить рекорд 1956 года, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 20 июня, температура воздуха в Москве может подняться до +27…+32°. При этом, рекорд для 20 июня, который был установлен в 1956 году, составляет +31,1°.

Ранее сообщалось, что сильная жара без осадков продлится в Москве как минимум до середины следующей недели.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  прогноз погоды  жара 

Возврат к списку

Лента новостей

16:08 В России ЦИК: порядок голосования на выборах в Госдуму определят исходя из ситуации с COVID-19

15:02 Общество Жара в Москве в предстоящие выходные может побить рекорд 1956 года

13:54 Город (Москва и область) В Подмосковье вслед за Москвой ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

13:20 Общество Миронов: фракция «СР» в Госдуме уверенно занимает второе место по количеству внесенных и принятых законов

12:24 Город (Москва и область) Оперштаб сообщил о новых случаях коронавируса в Москве

Актуальные материалы

13:20 Общество Миронов: фракция «СР» в Госдуме уверенно занимает второе место по количеству внесенных и принятых законов

08:24 Город (Москва и область) Как будут работать центры госуслуг «Мои документы» с 15 по 19 июня

08:11 Город (Москва и область) Как будут работать поликлиники в Москве с 15 по 19 июня

11:32 Город (Москва и область) Сделавшие прививку от коронавируса в Москве получат шанс выиграть автомобиль

11:06 Общество Оперштаб Москвы сообщил о новых случаях коронавируса

19:37 Город (Москва и область) В Москве продолжают разворачивать дополнительные койки для борьбы с COVID-19

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru