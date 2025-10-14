30,2 млн рублей передал мошенникам в Москве пенсионер за неделю

22 сентября — Mossovetinfo.ru — Москвич поговорил с телефонными мошенниками и лишился своих накоплений. Общая сумма ущерба превысила 30,2 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Москвы.



Прокуратура напоминает! Не следуйте телефонным указаниям посторонних лиц, даже если они представляются сотрудниками правоохранительных органов и банка. Не сообщайте незнакомцам сведения о своем имуществе. Сотрудники правоохранительных органов и банка никогда не просят граждан снимать денежные средства со счетов, переводить их на безопасные счета либо передавать курьерам.



Прокуратура сообщила, что мошенникам, действовавшим по отработанной схеме, удалось ввести в заблуждение 81-летнего москвича, используя легенду, что он якобы подозревается в переводе денег за рубеж, у него и его близких будут серьезные неприятности, вплоть до конфискации имущества. В течение недели они звонили мужчине в различных мессенджерах и убеждали в необходимости перевести все деньги на «специальный счет», обещая, что после всех проверок деньги ему будут возвращены.



Следует отметить, что злоумышленники запрещали пенсионеру общаться с близкими и по телефону контролировали снятие им денежных средств со счетов в трех банках на сумму более 28 млн рублей. По указанию звонивших, мужчина передавал деньги курьерам, которые называли ему пароли. Продолжая требовать от введенного в заблуждение пенсионера «замены» и «проверки» всех денежных средств, мошенникам удалось уговорить его передать еще 2 млн рублей, которые пожилой человек занял у знакомых.



Установление лиц, причастных к совершению мошенничества в отношении пенсионера, на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре.