 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     22.10.2025 12:51

30,2 млн рублей передал мошенникам в Москве пенсионер за неделю

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  мошенники  мошенничество  пенсионер  накопления  телефонные указания  прокуратура 

22 сентября — Mossovetinfo.ru — Москвич поговорил с телефонными мошенниками и лишился своих накоплений. Общая сумма ущерба превысила 30,2 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Прокуратура напоминает! Не следуйте телефонным указаниям посторонних лиц, даже если они представляются сотрудниками правоохранительных органов и банка. Не сообщайте незнакомцам сведения о своем имуществе. Сотрудники правоохранительных органов и банка никогда не просят граждан снимать денежные средства со счетов, переводить их на безопасные счета либо передавать курьерам.

Прокуратура сообщила, что мошенникам, действовавшим по отработанной схеме, удалось ввести в заблуждение 81-летнего москвича, используя легенду, что он якобы подозревается в переводе денег за рубеж, у него и его близких будут серьезные неприятности, вплоть до конфискации имущества. В течение недели они звонили мужчине в различных мессенджерах и убеждали в необходимости перевести все деньги на «специальный счет», обещая, что после всех проверок деньги ему будут возвращены.

Следует отметить, что злоумышленники запрещали пенсионеру общаться с близкими и по телефону контролировали снятие им денежных средств со счетов в трех банках на сумму более 28 млн рублей. По указанию звонивших, мужчина передавал деньги курьерам, которые называли ему пароли. Продолжая требовать от введенного в заблуждение пенсионера «замены» и «проверки» всех денежных средств, мошенникам удалось уговорить его передать еще 2 млн рублей, которые пожилой человек занял у знакомых.

Установление лиц, причастных к совершению мошенничества в отношении пенсионера, на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
мошенники  мошенничество  пенсионер  накопления  телефонные указания  прокуратура 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:51 Происшествия 30,2 млн рублей передал мошенникам в Москве пенсионер за неделю

10:18 Город (Москва и область) «Поиск по архивам» объединил исторические документы с картой Москвы

13:35 В России Темы территориальных обменов в зоне СВО и планы на саммит в Будапеште – брифинг представителя Кремля

09:20 В России Мониторинг цен на рыбную продукцию в России будет вестись на основе биржевых данных

19:10 Происшествия «Бесценные» драгоценности из коллекции Наполеона и Жозефины похищены из Лувра

Актуальные материалы

20:45 В мире Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште

21:38 В мире «Крайне враждебными» назвал Трамп решение Китая ограничить экспорт редкоземельных элементов

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru