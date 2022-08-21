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Происшествия     13.09.2022 10:34

57 человек погибли и 534 получили ранения в ДТП с мототранспортом в Москве с начала года

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Теги:  мотоциклы  ДТП  Москва  ГИБДД 

13 сентября, Mossovetinfo.ru - 57 человек погибли и 534 получили ранения в ДТП на территории Москвы с начала 2022 года в 514 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, сообщила столичная ГИБДД.

В январе 2022 года вступила в силу новая статья УК РФ об уголовном наказании для лихачей, лишенных прав, — ст. 264.2 — «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами».


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Теги: 
мотоциклы  ДТП  Москва  ГИБДД 

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