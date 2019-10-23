23 октября. Mossovetinfo.ru – Водитель автомобиля сбил двух женщин в центре Москвы и скрылся с места происшествия, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.



Авария произошла в Погорельском переулке. Полиция ведет розыск водителя и машины.



О состоянии пострадавших не сообщается. Есть информация, что пострадавшие – сотрудницы финансово-экономического департамента МВД в районе Якиманка.