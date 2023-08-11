Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале достигло 30

15 августа — Mossovetinfo.ru — Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 30, пострадали 75 человек, сообщает МЧС. Взрыв произошел в понедельник вечером напротив автозаправочной станции в Махачкале, возник пожар.



День траура объявлен в Дагестане после взрыва на автозаправке в пригороде Махачкалы.



Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при трагедии в Дагестане.



Президент России Владимир Путин в связи с трагедией в Дагестане выразил соболезнование родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщили в пресс-службе Кремля. "Президент Путин выражает самые искренние слова соболезнования родным и близким погибших при трагедии в Дагестане и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметили в пресс-службе президента.



Также глава Дагестана заверил, что будут решены социальные вопросы, группы врачей и психологов также принимают все необходимые меры. Власти Дагестана выделят 1 млн рублей семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на заседании оперативного штаба.