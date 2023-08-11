Другие материалы
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Происшествия
15.08.2023, 09:51
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале достигло 30
15 августа — Mossovetinfo.ru — Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 30, пострадали 75 человек, сообща...
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Происшествия
13.08.2023, 14:04
До 2700 кв.м увеличилась площадь пожара на складе в Раменском - контролируется повышение ПДК воздуха
13 августа — Mossovetinfo.ru — Площадь пожара на складе в Раменском городском округе в районе Донинского шоссе увели...
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Происшествия
11.08.2023, 12:36
До 55 возросло число погибших в результате лесных пожаров на Мауи (Гавайи)
11 августа — Mossovetinfo.ru — Число погибших в результате многодневных лесных пожаров, опустошавших гавайский остр...