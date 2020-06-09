9 июня. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело против артиста Михаила Ефремова, ставшего виновником аварии на Смоленской площади в Москве, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи о нарушении ПДД, сообщает пресс-служба московского управления МВД.



В понедельник, 8 июня, Ефремов на своем автомобиле выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Лада». При этом артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель «Лады с многочисленными травмами попал в больницу, где утром во вторник, 9 июня, скончался.



В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», в которой говорится о причинении тяжких телесных повреждений и совершении преступления в состоянии алкогольного опьянения. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.



Однако. После смерти пострадавшего в аварии, обвинение Ефремову было переквалифицировано со второй части статьи 264 на статью 4 (нарушение ПДД совершенное в состоянии алкогольного опьянение и повлекшее по неосторожности смерть человека). Данный раздел статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.



Ранее стало известно, что Ефремов был отпущен под подписку о невыезде.