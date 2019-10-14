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Происшествия     14.10.2019 09:07

Электричка сбила утром 14 октября двух мужчин на станции Беговая

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Теги:  электрички  МЖД 

14 октября. Mossovetinfo.ru – Электричка утром 14 октября сбила двух мужчин на станции Беговая. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Отмечается, что пострадавшие нарушили правила безопасного поведения на железной дороге. В связи с инцидентом на Белорусском направлении МЖД произошла задержка в движении поездов.

Для оказания медицинской помощи железнодорожники вызвали представителей экстренных служб.

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Теги: 
электрички  МЖД 

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