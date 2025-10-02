 
Происшествия     10.10.2025 12:21

Главе Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения на домашний арест

10 октября — Mossovetinfo.ru — Главе редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых, арестованному в Баку в конце июня, изменили меру пресечения на домашний арест, он находится в Баку, сообщил РИА Новости гендиректор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев.

РИА Новости напоминает, что власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы Россия сегодня. Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца.

Медиагруппа Россия сегодня призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.

Накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент России Владимир Путин провели встречу в Душанбе в ходе которой Алиев отметил хорошую динамику в отношениях Москвы и Баку по всем направлениям и выразил уверенность, что месседжи, которые Путин и Алиев в ходе встречи отправили обществам России и Азербайджана «будут также позитивно восприняты».


