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Происшествия     12.04.2021 18:40

К тушению пожара в Санкт-Петербурге привлекут военные вертолеты

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Теги:  пожар  Санкт-Петербург  Минобороны 

12 апреля. Mossovetinfo.ru — Два вертолета Минобороны задействуют в тушении пожара в бизнес-центре «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге, сообщает «Интерфакс», со ссылкой на представителя МЧС Санкт-Петербурга.

К настоящему моменту площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли на всей площади пожара. Также обрушились межкомнатные перекрытия. Огонь перекинулся на кровлю соседнего здания.

Ранее сообщалось, что при тушении пожара один пожарный погиб, двое пострадали. К тушению пожара.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Проводится прокурорская проверка.

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Теги: 
пожар  Санкт-Петербург  Минобороны 

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