Другие материалы
-
Происшествия
17.11.2025, 09:56
Мать шестилетнего ребенка, чью голову нашли в Гольяново, призналась в его убийстве
17 ноября - Mossovetinfo.ru -- Задержана по подозрению в убийстве мать ребенка, тело которого нашли в Балашихе, а гол...
-
Происшествия
12.11.2025, 10:21
СК сообщил о массе взрывного устройства от которого в Красногорске пострадал ребенок
12 ноября — Mossovetinfo.ru — Масса взрывного устройства, от которого в Красногорске пострадал ребенок, составляет о...
-
Происшествия
10.11.2025, 12:15
Следствие ходатайствует об аресте пенсионерки, толкнувшей ребенка на рельсы в метро
10 ноября — Mossovetinfo.ru — Следствие ходатайствует об аресте обвиняемой в покушении на убийство несовершеннолет...