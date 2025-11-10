Мать шестилетнего ребенка, чью голову нашли в Гольяново, призналась в его убийстве

17 ноября - Mossovetinfo.ru -- Задержана по подозрению в убийстве мать ребенка, тело которого нашли в Балашихе, а голову в пруду в Гольяново. Мать написала явку с повинной, но не смогла объяснить причины убийства шестилетнего сына. Следователи изъяли вещественные доказательства, проводят экспертизы, допросы родственников и соседей.



«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области задержана местная жительница, подозреваемая в убийстве 6-летнего сына в городе Балашихе (п.»в’ч.2 ст. 105 УК РФ). На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла", — говорится в сообщении СК.



По версии следствия, женщина убила ребенка в квартире и выбросила части тела в Гольяновский пруд в Москве. Ранее пресс-служба ГСУ СК по Москве сообщала, что в Гольяновском пруду был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего, предварительно, в возрасте от семи до 10 лет.



Бабушка шестилетнего мальчика, тело которого нашли в Балашихе, обращалась в правоохранительные органы после того, как ребенка, с ее слов, увел из дома сожитель матери, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале. Отмечается, что позже тело ребёнка было обнаружено на балконе в квартире в Балашихе.