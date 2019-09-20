20 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд изменил меру пресечения Павлу Устинову, признанному виновным в «применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти» и отпустил его под подписку о невыезде.



Тверской районный суд Москвы 16 сентября признал участника несанкционированной акции в Москве 3 августа Павла Устинова виновным «применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти» и приговорил его к 3,5 года колонии.



Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс, в его поддержку выступили многие общественные и политические деятели. Адвокат Устинова Дмитрий Чешков в среду, 18 сентября сообщил, что он обжаловал приговор своему подзащитному.



Генеральная прокуратура 19 сентября подала апелляцию на приговор Устинову. По мнению прокуратуры, вынесенное Устинову наказание чрезмерно сурово, в связи с этим Генпрокуратура просит назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.



Законность приговора Устинову Мосгорсуд рассмотрит 26 сентября.