20 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд изменил меру пресечения Павлу Устинову, признанному виновным в «применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти» и отпустил его под подписку о невыезде.
Тверской районный суд Москвы 16 сентября признал участника несанкционированной акции в Москве 3 августа Павла Устинова виновным «применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти» и приговорил его к 3,5 года колонии.
Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс, в его поддержку выступили многие общественные и политические деятели. Адвокат Устинова Дмитрий Чешков в среду, 18 сентября сообщил, что он обжаловал приговор своему подзащитному.
Генеральная прокуратура 19 сентября подала апелляцию на приговор Устинову. По мнению прокуратуры, вынесенное Устинову наказание чрезмерно сурово, в связи с этим Генпрокуратура просит назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.
Законность приговора Устинову Мосгорсуд рассмотрит 26 сентября.
13:38 Город (Москва и область) Русло Москвы-реки в районе ЗИЛа углубили на два метра
13:06 Происшествия Мосгорсуд отпустил Павла Устинова под подписку о невыезде
12:26 В России Сергей Аксенов переизбран главой Крыма на второй срок
11:34 Город (Москва и область) ТПУ «Рязанская» достроят в 2020 году
10:44 В России Названы регионы России с самой высокой зарплатой
19:47 Происшествия Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы
18:50 Власть Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва
15:15 Власть Инна Святенко избрана представителем Мосгордумы в Совете Федерации
11:30 Власть Алексей Шапошников избран председателем Мосгордумы
20:14 Власть Руководителем фракции КПРФ в Мосгордуме избран Николай Зубрилин