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Происшествия     20.09.2019 13:06

Мосгорсуд отпустил Павла Устинова под подписку о невыезде

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Теги:  Павел Устинов  Устинов  суд  мера пресечения  подписка о невыезде 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд изменил меру пресечения Павлу Устинову, признанному виновным в «применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти» и отпустил его под подписку о невыезде.

Тверской районный суд Москвы 16 сентября признал участника несанкционированной акции в Москве 3 августа Павла Устинова виновным «применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти» и приговорил его к 3,5 года колонии.

Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс, в его поддержку выступили многие общественные и политические деятели. Адвокат Устинова Дмитрий Чешков в среду, 18 сентября сообщил, что он обжаловал приговор своему подзащитному.

Генеральная прокуратура 19 сентября подала апелляцию на приговор Устинову. По мнению прокуратуры, вынесенное Устинову наказание чрезмерно сурово, в связи с этим Генпрокуратура просит назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Законность приговора Устинову Мосгорсуд рассмотрит 26 сентября.


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Теги: 
Павел Устинов  Устинов  суд  мера пресечения  подписка о невыезде 

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