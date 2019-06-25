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Происшествия     25.06.2019 12:12

Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж

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Теги:  Мосгорсуд  шпионаж  приговор 

25 июня. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд признал гражданина Польши виновным в шпионаже и приговорил его к 14 года заключения в колонии строго режима, сообщает пресс-служба суда.

Заседание суда проходило в закрытом режиме, так как материалы дела содержали сведения, составляющие государственную тайну.


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Теги: 
Мосгорсуд  шпионаж  приговор 

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