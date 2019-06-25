25 июня. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд признал гражданина Польши виновным в шпионаже и приговорил его к 14 года заключения в колонии строго режима, сообщает пресс-служба суда.



Заседание суда проходило в закрытом режиме, так как материалы дела содержали сведения, составляющие государственную тайну.