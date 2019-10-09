Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     09.10.2019 16:02

Мосгорсуда оставил в силе приговор фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Мосгорсуд 

9 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Кириллу Жукову.

4 сентября Тверской районный суд Москвы признал Жукова виновным в применении насилия в отношении представителя власти, и приговорил его к трем годам колонии общего режима.

По данным следствия, в ходе несанкционированной акции в Москве 27 июля Жуков ударил снизу по шлему бойца Росгвардии. Сам Жуков свою вину не признал.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Мосгорсуд 

Возврат к списку

Лента новостей

16:18 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют из-за футбола в районе «Лужников» 10 октября

16:02 Происшествия Мосгорсуда оставил в силе приговор фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову

14:45 Город (Москва и область) Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 10 октября из-за сильного ветра

14:24 Город (Москва и область) Москвичи смогут бесплатно проконсультироваться у психологов 10 октября

13:32 В мире Ученые из США, Великобритании и Японии стали лауреатами Нобелевской премии по химии 2019 года

Актуальные материалы

07:25 Общество Какие отделы ЗАГС можно зарегистрировать брак в праздники

07:14 Город (Москва и область) За месяц прививку от гриппа в Москве сделали более полутора миллионов человек.

20:27 Город (Москва и область) Четыре новые выделенные полосы заработают в Москве 7 октября

12:34 Происшествия Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, он получил условный срок

12:16 Город (Москва и область) В Москве проведут конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных территорий

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru