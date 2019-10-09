9 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Кириллу Жукову.
4 сентября Тверской районный суд Москвы признал Жукова виновным в применении насилия в отношении представителя власти, и приговорил его к трем годам колонии общего режима.
По данным следствия, в ходе несанкционированной акции в Москве 27 июля Жуков ударил снизу по шлему бойца Росгвардии. Сам Жуков свою вину не признал.
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