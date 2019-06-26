26 июня. Mossovetinfo.ru – Мужчина, который угрожал устроить самосожжений возле здания Минстроя РФ на Садово-Самотечной улице в Москве, задержан, сообщает пресс-служба ведомства.



Вначале заместителю министра Юрию Гордееву удалось уговорить мужчину войти в здание, после чего он сдался полиции. В результате происшествия пострадавших нет.



Ранее сообщалось, что возле здания Минстроя РФ мужчина облил себя бензином и под угрозой самосожжения требовал встречи с руководством ведомства. Первоначально сообщалось, что мужчина является обманутым дольщиком, однако в результате выяснилось, что задержанный является жителем деревни Костино Рязанской области и требует снять запрет на строительство его индивидуального дома. Запрет был наложен в связи с установленными охранными зонами Есенинских мест.