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Происшествия     26.06.2019 13:38

Мужчина, угрожавший сжечь себя у здания Минстроя в Москве, задержан

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Теги:  самосожжение  задержание 

26 июня. Mossovetinfo.ru – Мужчина, который угрожал устроить самосожжений возле здания Минстроя РФ на Садово-Самотечной улице в Москве, задержан, сообщает пресс-служба ведомства.

Вначале заместителю министра Юрию Гордееву удалось уговорить мужчину войти в здание, после чего он сдался полиции. В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что возле здания Минстроя РФ мужчина облил себя бензином и под угрозой самосожжения требовал встречи с руководством ведомства. Первоначально сообщалось, что мужчина является обманутым дольщиком, однако в результате выяснилось, что задержанный является жителем деревни Костино Рязанской области и требует снять запрет на строительство его индивидуального дома. Запрет был наложен в связи с установленными охранными зонами Есенинских мест.


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Теги: 
самосожжение  задержание 

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